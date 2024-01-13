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    «Атлетик» одолел «Реал Сосьедад», Захарян отыграл 62 минуты

    «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на выезде уступил «Атлетику» со счетом 1:2.

    «Атлетик»
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    «Атлетик»

    На дубль Алекса Беренгера гости ответили точным ударом престижа Микеля Оярсабаля.

    Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на игру в стартовом составе «Реал Сосьедад» и провел на поле 62 минуты.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Реал Сосьедад 2:1
    Голы: 1:0 Алехандро Беренгер (30'), 2:0 Алехандро Беренгер (42'), 2:1 Микель Оярсабаль (88') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Андер Эррера, 70'), Микель Весга, Ойан Сансет (Unai Gomez, 70'), Алехандро Беренгер (Икер Муньяин, 85'), Нико Уильямс (Malcom Adu Ares, 85'), Горка Гурусета (Асьер Вильялибре, 74') Реал Сосьедад: Унай Марреро, Киран Тирни (Айэн Муньос, 80'), Робен Ле Норман, Альваро Одриосола (Ариц Элустондо, 19'), Микель Оярсабаль, Арсен Захарян (Alberto Dadie, 63'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Брайс Мендес (Хон Андер Оласагасти, 80'), Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Хон Магунаселайя, 63') Предупреждения: Андер Барренечеа (61'), Микель Мерино (90'), Unai Gomez (90 + 2'), Робен Ле Норман (90 + 2'), Ариц Элустондо (90 + 3')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетик» с 41 очком занимает третье место. В активе «Реала Сосьедад» 32 очка и шестая позиция.

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