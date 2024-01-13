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    «Верона» одолела «Эмполи»

    «Верона» — «Эмполи»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Верона Эмполи
    В матче 20-го тура итальянской Серии А «Верона» на своем поле обыграла «Эмполи» со счетом 2:1.

    «Верона»
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    «Верона»

    На гол Милана Джурича и Сириля Нгонге гости ответили точным ударом Шимона Джурковски.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Эмполи 2:1
    Голы: 1:0 Милан Дюрич (3'), 2:0 Сириль Нгонж (56'), 2:1 Шимон Журовский (64') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни, Диего Коппола (Павел Давидович, 80'), Ондрей Дуда, Суат Сердар, Томаш Суслов (Бруно Амионе, 90'), Милан Дюрич (Тома Анри, 80'), Сириль Нгонж (Хорди Мбула, 90'), Jackson Tchatchoua, Josh Doig, Michael Folorunsho (Риккардо Сапонара, 67') Эмполи: Элия Каприле, Либерато Кэкачей, Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич, Бартош Берешиньски, Николо Камбьяги, Юссеф Мале (Andrea Sodero, 86'), Альберто Грасси (Рэзван Марин, 77'), Якопо Фаццини (Шимон Журовский, 56'), Эммануэль Гьяси (Giacomo Corona, 86'), Stiven Shpendi (Маттео Канчелльери, 56') Предупреждения: Шимон Журовский (58'), Ондрей Дуда (69'), Диего Коппола (77'), Николо Камбьяги (78'), Jackson Tchatchoua (82'), Ондрей Дуда (87'), Маттео Канчелльери (90')

    Календарь и таблица Серии А

    «Верона» с 17 очками поднялась из зоны вылета на 17-е место в серии А. «Эмполи» с 13 пунктами идет предпоследним в турнирной таблице.

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