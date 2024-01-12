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    «Челси» — «Фулхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом»

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    «Челси» — «Фулхэм»
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    «Челси» — «Фулхэм»
    21-й тур чемпионата Англии продолжится лондонским дерби, в котором сойдутся «Челси» и «Фулхэм». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 15:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    По итогам 20-ти туров подопечные Маурисио Почеттино расположились на 10 строчке в турнирной таблице, записав на свой счет 28 очков. На счету «Челси» 8 побед, 4 ничьи и 8 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 34:31.

    В этот вторник лондонцы неудачно сыграли в первом матче полуфинала Кубка английской лиги против «Мидлсбро». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Чемпионшипа. Ответная встреча состоится 23 января на «Стэмфорд Бридж».

    «Челси» одержал победы в 3-х из 4-х последних матчах АПЛ. За этот период «синие» взяли верх над «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Лутоном» (3:2), а уступили лишь «Вулверхэмптону» (1:2).

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    «Фулхэм»

    «Дачники» набрали 24 очка в 20-ти матчах, что позволяет им занимать текущую 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» одержал 7 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 10 поражений, забив при этом 28 голов и пропустив 35 мячей в свои ворота.

    Подопечные Марку Силвы также как и «Челси» принимали участие в полуфинале Кубка английской лиги против «Ливерпуля», потерпев гостевое поражение (1:2). Ответный матч назначен на 24 января в Лондоне.

    31 декабря в рамках 20-го тура АПЛ «Фулхэм» дома переиграл «Арсенал» со счетом 2:1. Эта победа прервала неудачную серию «дачников» из трех поражений подряд в чемпионате.

    Личные встречи

    В первом круге «Челси» со счетом 2:0 обыграл соперника в гостевом поединке. Всего в 10-ти последних официальных очных матчах на счету «синих» 8 побед, «Фулхэм» оказался сильнее в одном случае и однажды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.25.

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