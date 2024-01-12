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    Аллегри рассказал о планах «Ювентуса» на зимнее трансферное окно

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил о планах клуба в зимнее трансферное окно.

    Максимилиано Аллегри
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    Максимилиано Аллегри

    «Клуб изучает ситуацию, чтобы найти игрока, способного вписаться в наш состав. Если мы никого не подпишем — не проблема, я очень доволен нынешней командой. Руководство прекрасно понимает, что нужно делать, но иногда попытки наладить хорошо работающую машину могут только добавить трудностей.

    Мне нравятся те, кто умеет играть в футбол, и в молодёжной команде "Ювентуса" таких достаточно», — приводит слова Аллегри Football Italia.

    11 января «Ювентус» в 1/4 финала Кубка Италии разгромил «Фрозиноне» со счетом 4:0.

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