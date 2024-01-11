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    Пиоли: «Милан» проиграл из-за пенальти, которого не было

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:2) в четвертьфинале Кубка Италии.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Милан» пропустил решающий гол после пенальти, который был назначен за фол на российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

    «Мы провели первый тайм очень хорошо, заслуженно открыли счет, но после этого играли крайне наивно.

    Мы должны были гораздо лучше действовать в защите, когда "Аталанта" забивала первый гол. Но правда в том, что все изменил пенальти, которого не было. После него мы потеряли голову, рассыпались, утратили контроль над игрой.

    О ВАР сейчас много разговоров, но пенальти там не было. Наш игрок сначала сыграл в мяч, а футболист "Аталанты" начал падать еще до контакта. Неприятный вечер.

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    • Мы могли отреагировать лучше. Я понимаю недовольство игроков тем, что они уступают 1:2 после столь хорошей игры, но времени на то, чтобы отыграться, было еще много. Мы не воспользовались созданными моментами», — приводит слова Пиоли Football Italia.

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