Анчелотти объяснил, благодаря чему «Реал» выиграл у «Атлетико»

«Матч получился открытым, нам было тяжело прессинговать соперника на его половине. "Атлетико", как и мы, сыграл очень хорошо.
Игра получилась зрелищной, и мы победили потому, что во втором тайме у нас было больше сил. Однако "Атлетико" заставил нас потрудиться.
Мы пытались прессинговать на их половине, но они здорово выходили из-под прессинга и забили два гола. В атаке мы действовали очень эффективно.
Ключевым оказался вклад тех, кто вышел на замену. Мы сняли с игры Винисиуса, Родриго, Вальверде, а те, кто появился на поле, очень нам помогли.
Усталость страшная, обе команды очень сильны и отдали все силы. Этот турнир очень важен, и нужно учитывать, что в понедельник был перелет, который занял шесть часов. Это было утомительно», — приводит слова Анчелотти Marca.
В финале «Реал» встретится с победителем матча «Барселона» — «Осасуна».