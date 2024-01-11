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    Анчелотти объяснил, благодаря чему «Реал» выиграл у «Атлетико»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» (5:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Матч получился открытым, нам было тяжело прессинговать соперника на его половине. "Атлетико", как и мы, сыграл очень хорошо.

    Игра получилась зрелищной, и мы победили потому, что во втором тайме у нас было больше сил. Однако "Атлетико" заставил нас потрудиться.

    Мы пытались прессинговать на их половине, но они здорово выходили из-под прессинга и забили два гола. В атаке мы действовали очень эффективно.

    Ключевым оказался вклад тех, кто вышел на замену. Мы сняли с игры Винисиуса, Родриго, Вальверде, а те, кто появился на поле, очень нам помогли.

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    • Усталость страшная, обе команды очень сильны и отдали все силы. Этот турнир очень важен, и нужно учитывать, что в понедельник был перелет, который занял шесть часов. Это было утомительно», — приводит слова Анчелотти Marca.

    В финале «Реал» встретится с победителем матча «Барселона» — «Осасуна».

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