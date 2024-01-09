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    Ахметов: Решение принимаешь быстро, когда есть возможность перехода в «Зенит»

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    Российский полузащитник Ильзат Ахметов прокомментировал свой переход в «Зенит» из «Краснодара».

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    «Всё произошло быстро — решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность. Это большой шаг, серьёзный вызов. Конечно, я понимаю значимость клуба, его эмблемы. Хочется добиваться здесь только максимальных результатов.

    Уверен, каждый, кто работает здесь, думает только о больших задачах и целях. Поэтому я понимаю, куда пришёл, какой здесь менталитет — и мне хочется участвовать в больших играх и больших победах.

    Что могу сказать фанатам клуба? В первую очередь, приветствую всех! Обещаю, что буду отдавать все силы на благо клуба, показывать свои лучшие качества и способности, чтобы радовать вас и, конечно же, добывать большие победы — кубки и чемпионства», — приводит слова Ахметова пресс-служба клуба.

    Напомним, что Ахметов пополнил состав «Краснодара» в 2022 году, перейдя из ЦСКА.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 матч за «быков» во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

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