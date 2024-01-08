Зырянов: Клубы РПЛ должны строить стадионы с крышей

Константин Зырянов Фото: fccn.pro
«В наше время об этом тоже говорили, но нам матчи так же не переносили и мы играли. Бывает же, что и передвигать некуда. И тогда, все — играйте. Конечно, лучше делать это в комфортных условиях. Поэтому совет для всей страны — стройте стадионы с крышами. Вот и все.
На существующих аренах это [возведение крыши], конечно, сделать сложно», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».
В настоящий момент из всех клубов Российской Премьер-Лиги стадион с крышей имеет только петербургский «Зенит».