Зырянов: Клубы РПЛ должны строить стадионы с крышей

Экс-игрок «Зенита», сборной России, бывший тренер новороссийского «Черноморца»прокомментировал проведение футбольных матчей в сильные морозы в конце сезона и предложил свое решение этой проблемы.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Константин Зырянов Фото: fccn.pro

«В наше время об этом тоже говорили, но нам матчи так же не переносили и мы играли. Бывает же, что и передвигать некуда. И тогда, все — играйте. Конечно, лучше делать это в комфортных условиях. Поэтому совет для всей страны — стройте стадионы с крышами. Вот и все.

На существующих аренах это [возведение крыши], конечно, сделать сложно», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент из всех клубов Российской Премьер-Лиги стадион с крышей имеет только петербургский «Зенит».