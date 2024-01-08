Захарян об Испании: Выходишь — 35 тысяч человек на каждом матче, кайф же

Полузащитник «Реал Сосьедад»рассказал об адаптации в Сан-Себастьяне.

«Больше всего скучаю по друзьям, наверное. Семья здесь, мне так‑то легко. По еде нет, мама готовит.

У меня не было такого, чтобы я в панике или в отчаянном состоянии был. Наоборот, кайфовал, тренировался. Выходишь — 35 тысяч человек на каждом матче, кайф же.

Ребята стали больше доверять, я лично начал увереннее себя чувствовать. Когда хорошие матчи проводил, было настроение и чувство, что могу, что надо еще работать и буду играть», — приводит слова 20-летнего россиянина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.