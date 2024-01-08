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    Захарян об Испании: Выходишь — 35 тысяч человек на каждом матче, кайф же

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    Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал об адаптации в Сан-Себастьяне.

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    «Больше всего скучаю по друзьям, наверное. Семья здесь, мне так‑то легко. По еде нет, мама готовит.

    У меня не было такого, чтобы я в панике или в отчаянном состоянии был. Наоборот, кайфовал, тренировался. Выходишь — 35 тысяч человек на каждом матче, кайф же.

    Ребята стали больше доверять, я лично начал увереннее себя чувствовать. Когда хорошие матчи проводил, было настроение и чувство, что могу, что надо еще работать и буду играть», — приводит слова 20-летнего россиянина «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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