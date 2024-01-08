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    Захарян: После первых тренировок в «Реал Сосьедаде» сразу ложился спать, было тяжело

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    Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о специфике тренировок в клубе из Сан-Себастьяна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Да, интенсивнее, все время на спине кто‑то висит. Думаю, все это от тренировок, все работают на 100%, все выкладываются, чуть уровень другой.

    В плане нагрузок потяжелее (чем в России — прим.), но не сказать, что небо и земля. Все ребята тренируются максимально, у тебя нет времени подумать и отдохнуть, пауз мало. На этом фоне тяжелее тренироваться. Первое время я приезжал в отель, спал сразу после тренировок, тяжело было. Но со временем привыкаешь, сейчас нормально переношу.

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    • В целом я проводил хорошие матчи, но понятно, что хочу больше. Были моменты, чтобы забить, но пока не летит, не фартит. Через работу все придет, осталось начать забивать и все будет хорошо», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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