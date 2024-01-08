Захарян: После первых тренировок в «Реал Сосьедаде» сразу ложился спать, было тяжело

Полузащитник «Реал Сосьедад»рассказал о специфике тренировок в клубе из Сан-Себастьяна.

«Да, интенсивнее, все время на спине кто‑то висит. Думаю, все это от тренировок, все работают на 100%, все выкладываются, чуть уровень другой.

В плане нагрузок потяжелее (чем в России — прим.), но не сказать, что небо и земля. Все ребята тренируются максимально, у тебя нет времени подумать и отдохнуть, пауз мало. На этом фоне тяжелее тренироваться. Первое время я приезжал в отель, спал сразу после тренировок, тяжело было. Но со временем привыкаешь, сейчас нормально переношу.

В целом я проводил хорошие матчи, но понятно, что хочу больше. Были моменты, чтобы забить, но пока не летит, не фартит. Через работу все придет, осталось начать забивать и все будет хорошо», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.