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    Семин высказался о смерти Франца Беккенбауэра

    Футбол Бавария Футбол Германии
    Знаменитый российский тренер Юрий Семин прокомментировал печальную новость о смерти легендарного немецкого игрока и тренера «Кайзера» Франца Беккенбауэра.

    Франц Беккенбауэр
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    Франц Беккенбауэр

    «Это был великий футболист и футбольный менеджер. Большой друг Льва Ивановича Яшина и всего советского футбола. Очень часто к нам приезжал и в Советский Союз, и в Россию. Большая утрата.

    Гениальный человек, который в становлении "Баварии" был самым главным действующим лицом. У него перед футболом очень много заслуг, перед международным футболом. Как человека я его не знаю. Видел, здоровался, но никогда не общался», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

  • Умер Франц Беккенбауэр
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