Семин высказался о смерти Франца Беккенбауэра

Знаменитый российский тренерпрокомментировал печальную новость о смерти легендарного немецкого игрока и тренера «Кайзера»

«Это был великий футболист и футбольный менеджер. Большой друг Льва Ивановича Яшина и всего советского футбола. Очень часто к нам приезжал и в Советский Союз, и в Россию. Большая утрата.

Гениальный человек, который в становлении "Баварии" был самым главным действующим лицом. У него перед футболом очень много заслуг, перед международным футболом. Как человека я его не знаю. Видел, здоровался, но никогда не общался», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Сегодня, 8 января, стало известно о смерти одного из величайших игроков в истории мирового футбола Франца Беккенбауэра в возрасте 78 лет.