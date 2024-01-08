Ройс: Пока я не задумывался о продлении контракта с «Боруссией»

Полузащитник дортмундскойвысказался о возможном продлении контракта с клубом.

«Пока я не задумывался о продлении контракта с "Боруссией". На данный момент я сфокусирован на успешной игре за свою команду в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Мне кажется, моё тело всё ещё находится в такой же хорошей форме, как и я сам. Со временем, как и в прошлом сезоне, мы соберёмся с руководством клуба и обсудим, как быть дальше.

Я не беспокоюсь по данному вопросу и не чувствую никакого давления. Повторюсь, мой личный приоритет — успешно играть за "Боруссию" во всех турнирах», — приводит слова Ройса Sport1.

Напомним, что действующее соглашение полузащитника со «шмелями» рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Ройс провел 13 матчей за «Боруссию» Д в Бундеслиге, забил 3 гола и сделал голевую передачу.