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    Ройс: Пока я не задумывался о продлении контракта с «Боруссией»

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о возможном продлении контракта с клубом.

    Марко Ройс
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    Марко Ройс

    «Пока я не задумывался о продлении контракта с "Боруссией". На данный момент я сфокусирован на успешной игре за свою команду в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

    Мне кажется, моё тело всё ещё находится в такой же хорошей форме, как и я сам. Со временем, как и в прошлом сезоне, мы соберёмся с руководством клуба и обсудим, как быть дальше.

    Я не беспокоюсь по данному вопросу и не чувствую никакого давления. Повторюсь, мой личный приоритет — успешно играть за "Боруссию" во всех турнирах», — приводит слова Ройса Sport1.

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    • Напомним, что действующее соглашение полузащитника со «шмелями» рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Ройс провел 13 матчей за «Боруссию» Д в Бундеслиге, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

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