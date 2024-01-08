Артета: Реализация «Арсенала» разочаровывает, но что тут сделать?

Наставник «Арсенала»отметил, что он разочарован поражением команды от «Ливерпуля» (0:2) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

«Да, это разочаровывает, но что тут можно сделать? Я не могу сказать: "Играйте плохо, не бейте, и 'Ливерпуль' забьет в свои ворота — так победим". Я не знаю, как составить такой план на игру. Это невозможно. Надо придерживаться своей игры.

Если сегодня у нас было 18 ударов, то в следующий раз нам нужно будет пробить 35 раз. Если продолжать в таком темпе, мяч попадет в сетку, мы получим импульс и будем побеждать. Это точно», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.