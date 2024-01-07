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    «Севилья» и «Осасуна» прошли дальше в Кубке Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Осасуна Севилья
    Завершились две встречи Кубка Испании с участием команд Примеры.

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    «Севилья» с громадным трудом смогла победить в гостях представителя Сегунды «Расинг Ферроль» — 2:1.

    На 30-й минуте счет открыл бразильский защитник Маркан.

    «Расинг Ферроль» смог отыграться на 50-й минуте усилиями Франсиско Де Ла Мансанары.

    Он же на 75-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле.

    «Севилья» смогла воспользоваться численным преимуществом и вырвала победу в конце. Отличился Хуанлу Санчес.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Racing de Ferrol — Севилья 1:1
    Голы: 0:1 Маркан (30'), 1:1 Fran Manzanara (50'), 1:2 Juanlu Sánchez (87') Предупреждение: Fran Manzanara (75')

    В параллельном матче между «Кастельоном» и «Осасуной» победитель смог определиться лишь в дополнительное время.

    Хосе Мануэль Арнаис забил единственный гол на 108 минуте и принес победу представителю Ла Лиги.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Кастельон — Осасуна 0:1
    Гол: 0:1 Хосе Арнаис (108')
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