«Севилья» и «Осасуна» прошли дальше в Кубке Испании

Завершились две встречи Кубка Испании с участием команд Примеры.

«Севилья» с громадным трудом смогла победить в гостях представителя Сегунды «Расинг Ферроль» — 2:1.

На 30-й минуте счет открыл бразильский защитник Маркан.

«Расинг Ферроль» смог отыграться на 50-й минуте усилиями Франсиско Де Ла Мансанары.

Он же на 75-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Севилья» смогла воспользоваться численным преимуществом и вырвала победу в конце. Отличился Хуанлу Санчес.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Racing de Ferrol — Севилья 1:1 Голы: 0:1 Маркан (30'), 1:1 Fran Manzanara (50'), 1:2 Juanlu Sánchez (87') Предупреждение: Fran Manzanara (75')

В параллельном матче между «Кастельоном» и «Осасуной» победитель смог определиться лишь в дополнительное время.

Хосе Мануэль Арнаис забил единственный гол на 108 минуте и принес победу представителю Ла Лиги.