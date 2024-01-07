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    Пиоли: Мы проделываем отличную работу

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе в матче против «Эмполи» (3:0).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы провели очень хороший первый тайм, нам удалось сделать его легче, чем могло бы быть. Давайте не будем заглядывать далеко вперёд, а просто подумаем о следующей игре. Тогда мы увидим, преодолели ли мы этот сложный момент.

    Мы проделываем отличную работу. Игроки всегда показывали мне полную готовность, и это позволяет мне пробовать новые решения. Мы готовимся к матчам, чтобы иметь преимущества перед соперником. Я горжусь их готовностью», — приводит слова Пиоли Milan News.

    «Милан» пока третий с 39 очками. «Эмполи» идет в зоне вылета с 13 очками.

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