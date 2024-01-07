Пиоли: Мы проделываем отличную работу

Главный тренервысказался о победе в матче против(3:0).

«Мы провели очень хороший первый тайм, нам удалось сделать его легче, чем могло бы быть. Давайте не будем заглядывать далеко вперёд, а просто подумаем о следующей игре. Тогда мы увидим, преодолели ли мы этот сложный момент.

Мы проделываем отличную работу. Игроки всегда показывали мне полную готовность, и это позволяет мне пробовать новые решения. Мы готовимся к матчам, чтобы иметь преимущества перед соперником. Я горжусь их готовностью», — приводит слова Пиоли Milan News.

«Милан» пока третий с 39 очками. «Эмполи» идет в зоне вылета с 13 очками.