«Ницца» — «Осер»: счет матча 0:0 (4:2 по пен.), обзор

обыграла(0:0, 4:2 по пен.) в матче 1/32 финала Кубка Франции.

Команды не смогли открыть счет в основное время матча. За 90 минут «Ницца» нанесла 5 ударов в створ и подала 10 угловых. «Осер», в свою очередь, лишь один раз угрожал воротам соперника при 3-х угловых ударах.

«Ницца» и «Осер» довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались хозяева. Победный мяч на счету Гаэтана Лаборде.

Футбол. Франция. Кубок Ницца — Осер 0:0 Голы: 0:1 (пенальти) (89'), 1:2 (пенальти) (89'), 1:2 (пенальти) (89'), 2:2 (пенальти) (89'), 3:2 (пенальти) (89'), 4:2 (пенальти) (89') Предупреждения: (17'), (89')

«Ницца» вышла в 1/16 финала Кубка Франции, а «Осер» завершил свое выступление в кубке.