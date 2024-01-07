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    «Ницца» в серии пенальти обыграла «Осер» и вышла в 1/16 финала Кубка Франции

    «Ницца» — «Осер»: счет матча 0:0 (4:2 по пен.), обзор

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Ницца Осер
    «Ницца» обыграла «Осер» (0:0, 4:2 по пен.) в матче 1/32 финала Кубка Франции.

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    Команды не смогли открыть счет в основное время матча. За 90 минут «Ницца» нанесла 5 ударов в створ и подала 10 угловых. «Осер», в свою очередь, лишь один раз угрожал воротам соперника при 3-х угловых ударах.

    «Ницца» и «Осер» довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались хозяева. Победный мяч на счету Гаэтана Лаборде.

    Футбол. Франция. Кубок
    Ницца — Осер 0:0
    Голы: 0:1 (пенальти) (89'), 1:2 (пенальти) (89'), 1:2 (пенальти) (89'), 2:2 (пенальти) (89'), 3:2 (пенальти) (89'), 4:2 (пенальти) (89') Предупреждения: (17'), (89')

    «Ницца» вышла в 1/16 финала Кубка Франции, а «Осер» завершил свое выступление в кубке.

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