Гюлер: Мечта осуществилась

Турецкий полузащитникпрокомментировал свой дебют за мадридскийв матче 1/16 финала Кубка Испании с(3:1).

«Я испытал много хороших чувств, потому что мадридский "Реал" был моей детской мечтой, я ждал этого долгое время и очень счастлив, что мечта осуществилась.

Анчелотти всегда заботится обо мне во время и после тренировок, он также даёт мне много уверенности, и я делаю всё возможное, чтобы вернуть эту уверенность своими усилиями», — приводит слова Гюлера Madrid Zone.

Гюлер перебрался в стан «сливочных» летом 2023 года. Ранее он играл за «Фенербахче». Сумма сделки составила 20 млн евро.

До этого турок лечил колено, а потом восстанавливался от мышечных повреждений, связанных с дефицитом тренировочной практики.

В прошедшем сезоне Гюлер сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.