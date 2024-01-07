Гюлер: Мечта осуществилась

Арда Гюлер Фото: globallookpress.com
«Я испытал много хороших чувств, потому что мадридский "Реал" был моей детской мечтой, я ждал этого долгое время и очень счастлив, что мечта осуществилась.
Анчелотти всегда заботится обо мне во время и после тренировок, он также даёт мне много уверенности, и я делаю всё возможное, чтобы вернуть эту уверенность своими усилиями», — приводит слова Гюлера Madrid Zone.
Гюлер перебрался в стан «сливочных» летом 2023 года. Ранее он играл за «Фенербахче». Сумма сделки составила 20 млн евро.
До этого турок лечил колено, а потом восстанавливался от мышечных повреждений, связанных с дефицитом тренировочной практики.
В прошедшем сезоне Гюлер сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.