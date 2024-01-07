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    Артета: Мы превосходили лучшую команду Европы

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Арсенал Ливерпуль
    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении в матче с «Ливерпулем» (0:2).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Ну, игра была на высоте, и количество моментов тоже. Мы просто должны были выиграть эту игру, но мы проиграли её, и мы не извлекли выгоду из созданных моментов. Чтобы выигрывать матчи, нам нужно извлекать выгоду из голевых моментов.

    Когда превосходишь лучшую команду Европы, и создаешь такое количество моментов… Я не видел, чтобы другая команда делала против то, что сделали сегодня мы. Но этого недостаточно. Реальность такова, что этого недостаточно.

    Послушайте, я же не говорю, что надо играть хуже "Ливерпуля" — и тогда мы победим. Когда моя команда играет с такой уверенностью, что я могу сделать? Я в любом случае поддерживаю их на сто процентов. Это то, что у нас есть на данный момент, и мы должны продолжать играть в том же стиле и быть более эффективными», — приводит слова Артеты BBC.

    «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала. Соперник команды Юргена Клоппа определится после жеребьевки.

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