Артета: Мы превосходили лучшую команду Европы

Главный тренер лондонскоговысказался о поражении в матче с(0:2).

«Ну, игра была на высоте, и количество моментов тоже. Мы просто должны были выиграть эту игру, но мы проиграли её, и мы не извлекли выгоду из созданных моментов. Чтобы выигрывать матчи, нам нужно извлекать выгоду из голевых моментов.

Когда превосходишь лучшую команду Европы, и создаешь такое количество моментов… Я не видел, чтобы другая команда делала против то, что сделали сегодня мы. Но этого недостаточно. Реальность такова, что этого недостаточно.

Послушайте, я же не говорю, что надо играть хуже "Ливерпуля" — и тогда мы победим. Когда моя команда играет с такой уверенностью, что я могу сделать? Я в любом случае поддерживаю их на сто процентов. Это то, что у нас есть на данный момент, и мы должны продолжать играть в том же стиле и быть более эффективными», — приводит слова Артеты BBC.

«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала. Соперник команды Юргена Клоппа определится после жеребьевки.