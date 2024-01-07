Анчелотти отреагировал на выход «Реала» в 1/8 финала Кубка Испании

Наставник «Реала»прокомментировал выход клуба в 1/8 финала Кубка Испании.

Ранее его подопечные на выезде обыграли «Арандину» из четвертой лиги со счетом 3:1.

«Этот матч не был сложным, это наша работа. Сегодня была ночь для этого города, чтобы насладиться "Мадридом". Они встретили нас очень хорошо. Клуб был впечатляющим. Мы, короли, празднуем это по-другому, и мы счастливы.

"Арандина" старалась сыграть как можно лучше. В первом тайме у них было больше возможностей, а во втором они немного снизили свой физический уровень. Они предложили сыграть партию, подобную той, которую я бы предложил в другом матче.

В первом тайме мы пропускали довольно много передач на своей половине и много позволяли сопернику, но во втором всё изменилось. Браим Диас был хорош в завершении, и его действия в атаке решили исход матча, но в первом тайме ему не хватало точности в передачах.

В первом тайме Камавинга получил удар по спине, но с ним всё в порядке. Он доступен для следующих игр», — приводит слова Анчелотти AS.