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    Стало известно расписание «Ахмата» на зимних сборах

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    На официальном сайте грозненского «Ахмата» появилось расписание тренировочных сборов в зимнее межсезонье.

    Мирослав Ромащенко — тренер «Ахмата»
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    Мирослав Ромащенко — тренер «Ахмата»

    Планируется, что команда выйдет из отпуска 10 января, пройдет медицинское обследование и вылетит в Турцию на первый сбор, который продлится до 22 января.

    Дальше у «Ахмата» запланированы еще два сбора, также в Турции. Второй — с 27 января по 7 февраля и третий — с 12 по 21 февраля.

    Календарь и таблица РПЛ

    За время сборов запланированы восемь контрольных встреч. Пока известно только о двух противниках — «Краснодар-2» и «Алания». Информация об остальных будет постепенно обновляться на официальном сайте «Ахмата».

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