Стало известно расписание «Ахмата» на зимних сборах

На официальном сайте грозненского «Ахмата» появилось в зимнее межсезонье.

Планируется, что команда выйдет из отпуска 10 января, пройдет медицинское обследование и вылетит в Турцию на первый сбор, который продлится до 22 января.

Дальше у «Ахмата» запланированы еще два сбора, также в Турции. Второй — с 27 января по 7 февраля и третий — с 12 по 21 февраля.

Календарь и таблица РПЛ

За время сборов запланированы восемь контрольных встреч. Пока известно только о двух противниках — «Краснодар-2» и «Алания». Информация об остальных будет постепенно обновляться на официальном сайте «Ахмата».