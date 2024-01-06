Действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» примет «Хаддерсфилд» в рамках 3-го раунда Кубка Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

В прошлом розыгрыше Кубка Англии «Манчестер Сити» удалось в 7-й раз в своей истории завоевать данный трофей. В финальном матче «горожане» обыграли заклятого соперника — «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Подопечные Хосепа Гвардиолы подходят к этой встрече с серией из 7-ми матчей без поражений, в которых было одержано 6 побед при одной ничьей.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» идет на третьей строчке в турнирной таблице (40 очков) и при матче в запасе отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 5 очков. В крайнем туре АПЛ «горожане» с сухим счетом переиграли дома «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Хаддерсфилд»

Эта команда выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в Англии, и занимает в данном турнире 21-е место после 26-ти туров. «Хаддерсфилд» одержал всего 5 побед в чемпионате и находится в 3-х очках от зоны вылета.

«Хаддерсфилд» 5 раз принимал участие в финальных матчах Кубка Англии и однажды смог стать обладателем данного трофея. Правда история достижений «терьеров» датируется аж первой половиной 20-го века, а единственная победа в турнире была в сезоне 1920/1921.

В прошлом розыгрыше Кубка Англии «Хаддерсфилд» вылетел на первой же стадии, уступив в 3-м раунде «Престону» (1:3).

Личные встречи

История противостояния команд насчитывает 12 встреч. 5 раз победу праздновал «Манчестер Сити», «Хаддерсфилд» взял верх в 2-х матчах и еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» с коэффициентом 2.13.