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    «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в Кубке Англии, командам предстоит переигровка

    «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Брентфорд Вулверхэмптон
    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью 1:1.

    «Вулверхэмптон»
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    «Вулверхэмптон»

    На гол Ниля Мопе гости ответили точным ударом Томми Дойла.

    Отметим, что «Вулверхэмптон» остался в меньшинстве еще на 9-й минуте из-за удаления Жоао Гомеса.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Брентфорд — Вулверхэмптон 1:1
    Голы: 1:0 Ниль Мопе (41'), 1:1 Томми Дойл (64') Предупреждения: Миккель Дамсгор (27'), Мадс Роэрслев (37'), Сантьяго Буэно (81'), Кин Льюис-Поттер (90 + 5'), Nélson Semedo (90 + 5') Удаление: João Gomes (9')

    Теперь командам предстоит переигровка на домашнем стадионе «Вулверхэмптона». Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити»

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