«Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:1, обзор голов

«Вулверхэмптон» Фото: globallookpress.com
На гол Ниля Мопе гости ответили точным ударом Томми Дойла.
Отметим, что «Вулверхэмптон» остался в меньшинстве еще на 9-й минуте из-за удаления Жоао Гомеса.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Брентфорд — Вулверхэмптон 1:1
Голы: 1:0 Ниль Мопе (41'), 1:1 Томми Дойл (64') Предупреждения: Миккель Дамсгор (27'), Мадс Роэрслев (37'), Сантьяго Буэно (81'), Кин Льюис-Поттер (90 + 5'), Nélson Semedo (90 + 5') Удаление: João Gomes (9')
Теперь командам предстоит переигровка на домашнем стадионе «Вулверхэмптона». Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити»