Горшков: Если «Крылья» выиграют 12 игр из 12, то это будет отличный результат

Защитниквысказался о том, какой результат для самарской команды будет отличным.

«Какой результат можно будет считать отличным в РПЛ? Если 12 оставшихся матчей выиграем, то отлично будет! Насчёт места в тройке не знаю.

Говорил про 33 очка? 32 я говорил. Ещё три нам нужно набрать. Поэтому задачу мы пока не выполнили. Если мы 12 из 12 игр выиграем, то это будет отличный результат!» — сказал Горшков Чемпионату.

После 18-и туров «Крылья Советов» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. Горшков провел 18 матчей за самарцев, забил 2 гола и сделал голевую передачу.