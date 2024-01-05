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    Горшков: Если «Крылья» выиграют 12 игр из 12, то это будет отличный результат

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    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о том, какой результат для самарской команды будет отличным.

    Юрий Горшков
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    Юрий Горшков

    «Какой результат можно будет считать отличным в РПЛ? Если 12 оставшихся матчей выиграем, то отлично будет! Насчёт места в тройке не знаю.

    Говорил про 33 очка? 32 я говорил. Ещё три нам нужно набрать. Поэтому задачу мы пока не выполнили. Если мы 12 из 12 игр выиграем, то это будет отличный результат!» — сказал Горшков Чемпионату.

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    • После 18-и туров «Крылья Советов» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. Горшков провел 18 матчей за самарцев, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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