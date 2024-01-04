Тренер «Жироны» может возглавить «Ньюкасл»

Главный тренер «Жироны»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации испанского издания Marca, в назначении 48-летнего испанца заинтересован «Ньюкасл».

Источник отмечает, что владельцы английского клуба недовольны работой нынешнего главного тренера команды Эдди Хау.

«Ньюкасл» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 20 туров.

«Жирона» находится на второй строчке в текущем чемпионате Испании, отставая от мадридского «Реала» только по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Мичел может заменить Хави на посту главного тренера «Барселоны».