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    • Тренер «Жироны» может возглавить «Ньюкасл»
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    Тренер «Жироны» может возглавить «Ньюкасл»

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    Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Мичел Санчес
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    Мичел Санчес

    По информации испанского издания Marca, в назначении 48-летнего испанца заинтересован «Ньюкасл».

    Источник отмечает, что владельцы английского клуба недовольны работой нынешнего главного тренера команды Эдди Хау.

    «Ньюкасл» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 20 туров.

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    • «Жирона» находится на второй строчке в текущем чемпионате Испании, отставая от мадридского «Реала» только по дополнительным показателям.

    Ранее сообщалось, что Мичел может заменить Хави на посту главного тренера «Барселоны».

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