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    «Милан» хочет подписать таланта «Вероны»

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    20-летний полузащитник «Вероны» Филиппо Терраччано заинтересовал «Милан», трансфер может произойти уже в январе, сообщает известный журналист Маттео Моретто.

    Филиппо Терраччано
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    Филиппо Терраччано

    Он сообщает, что руководство «россонери» сейчас ведет переговоры с окружением Террачано и предлагает ему пятилетний контракт.

    Сам молодой полузащитник готов перейти в «Милан», но окончательное слово остается все равно за «Вероной», которое ведет борьбу за сохранение места в Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    В этом сезоне латераль Террачано прочно закрепился в стартовом составе «грифонов», сыграл за них 19 матчей, отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Вероной» рассчитан до лета 2026 года. Сейчас его цена на Transfermarkt равна € 3,5 млн.

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