«Милан» хочет подписать таланта «Вероны»

20-летний полузащитник «Вероны»заинтересовал, трансфер может произойти уже в январе, сообщает известный журналист Маттео Моретто.

Он сообщает, что руководство «россонери» сейчас ведет переговоры с окружением Террачано и предлагает ему пятилетний контракт.

Сам молодой полузащитник готов перейти в «Милан», но окончательное слово остается все равно за «Вероной», которое ведет борьбу за сохранение места в Серии А.

Календарь и таблица Серии А

В этом сезоне латераль Террачано прочно закрепился в стартовом составе «грифонов», сыграл за них 19 матчей, отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Вероной» рассчитан до лета 2026 года. Сейчас его цена на Transfermarkt равна € 3,5 млн.