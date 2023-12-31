Роналду: Я рад, что весь мир сейчас смотрит матчи чемпионата Саудовской Аравии

Нападающийрассказал о развитии чемпионата Саудовской Аравии.

«Я счастлив, потому что, когда я принял решение перейти сюда, никто не верил тому, что я говорил (речь о том, что чемпионат Саудовской Аравии войдет в топ-5 лиг мира). Но сейчас это не имеет значения. Важнее всего то, что лига растет, игроки хотят перейти сюда, потому что видят, что чемпионат серьезный.

Весь мир сейчас смотрит матчи чемпионата Саудовской Аравии. Это хорошо, я рад. Я хочу продолжать играть здесь. Если сильные игроки приедут сюда, из хорошо примут, — цитирует Роналду SSC Sports.

В нынешнем сезоне Роналду провел 18 матчей за "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.