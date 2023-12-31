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    Невилл о поражении «МЮ»: Непоследовательная и ужасная команда, они снова уходят с поля побежденными

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о поражении «красных дьяволов» в матче 20-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (1:2).

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    «Манчестер Юнайтед снова стал тем, кем он является, — непоследовательной и ужасной командой. Они снова уходят с поля побеждёнными, а их болельщики покинут стадион разочарованными.

    Но давайте не будем забывать об игре, которую продемонстрировал "Ноттингем Форест". Она была просто великолепной сегодня. Эта команда полностью заслужила победу», — приводит слова Невилла Daily Mail.

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  • 27/12/2023

    • После поражения от «Ноттингем Форест» «красные дьяволы» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе. В следующем матче подопечные Эрика тен Хага сыграют с 8-го января с «Уиганом» в рамках Кубка Англии.

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