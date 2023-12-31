Невилл о поражении «МЮ»: Непоследовательная и ужасная команда, они снова уходят с поля побежденными

Экс-футболиствысказался о поражении «красных дьяволов» в матче 20-го тура АПЛ с(1:2).

«Манчестер Юнайтед снова стал тем, кем он является, — непоследовательной и ужасной командой. Они снова уходят с поля побеждёнными, а их болельщики покинут стадион разочарованными.

Но давайте не будем забывать об игре, которую продемонстрировал "Ноттингем Форест". Она была просто великолепной сегодня. Эта команда полностью заслужила победу», — приводит слова Невилла Daily Mail.

После поражения от «Ноттингем Форест» «красные дьяволы» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе. В следующем матче подопечные Эрика тен Хага сыграют с 8-го января с «Уиганом» в рамках Кубка Англии.