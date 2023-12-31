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    Жозе Моуринью Жозе Моуринью: будущее «Ромы» или пережиток прошлого?
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    Аллегри: Играть против «Ромы» всегда непросто, особенно когда ее тренирует Моуринью

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе своей команды в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (1:0).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Хороший матч, играть против "Ромы" всегда непросто, особенно когда ее тренирует Моуринью. Возникали угрозы нашим воротам после нескольких передач Дибалы в нашу штрафную, но мы продолжали играть надежно. После перерыва мы забили и могли сделать это еще раз.

    Это важная победа, особенно потому, что мы продолжаем увеличивать отрыв от команд позади нас.

    Сейчас мы в хорошей форме, сегодня было несколько впечатляющих комбинаций. Мы слишком часто теряли мяч, над этим надо поработать, особенно над диагональными передачами и выходом из обороны.

    "Интер" опережает нас на два очка, проводит выдающийся сезон. Мы стараемся держаться рядом, понимая, что у нас другой путь.

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    • Мы добились важного результата, потому что увеличили отрыв от "Ромы" и остальных и стали ближе к тому, чтобы математически гарантировать себе участие в Лиге чемпионов», — приводит слова Аллегри Football Italia.

    После победы над «Ромой» «Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А с 43 очками в активе. «Старая синьора» отстает от «Интера» (1-я строчка) на 2 балла.

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