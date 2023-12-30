Корниленко: Глушенков — самый талантливый российский футболист

Спортивный директор «Крыльев Советов»выделил лучших футболистов первой части чемпионата России-2023/24.

«Топ-5 футболистов в первой части сезона РПЛ? Первое место: Гарре — радует нас и болельщиков яркой игрой. Приносит пользу команде. Второе место: Глушенков — самый талантливый российский игрок. Выдал яркую и результативную первую часть РПЛ. "Локомотив" с ним и без него — это две разные команды.

Третье место: Кордоба — он очень сильно влияет на игру "Краснодара". Четвёртое место: Вендел — большой игрок. Пятое: Тюкавин — один из лучших нападающих РПЛ», — сказал Корниленко «Чемпионату».

Первую часть чемпионата России-2023/24 выиграл «Краснодар».