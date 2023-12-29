Семшов: Для Миранчука любой вариант будет лучшим, если он будет постоянно играть

Экс-игрок сборной Россиивысказался о перспективахв составе

«Аренда в "Торино"? Для него любой вариант будет лучшим, если он будет постоянно играть. Мне импонирует его игра, старание, стремление, то, как он пользуется даже минимальными шансами. Но Миранчук должен играть по 90 минут, не первый год в Италии, его уровень выше, чем у многих других игроков. Нужен тренер, который будет доверять ему с первой и до последней минуты, (тогда) он принесет пользу.

Не все зависит от Миранчука, есть контрактные обязательства, агент, руководители клуба, которые решают, оставлять его или отдавать в аренду», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

На счету Миранчука в текущем сезоне один мяч и две голевые передачи в 12 играх за «Аталанту».