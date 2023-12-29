Салах из-за участия в КАН-2024 может пропустить до 8 матчей «Ливерпуля»

Полузащитникпокинет расположение команды после матча 20-го тура АПЛ с

Как сообщает пресс-служба клуба, сразу после игры Салах отправится в расположение сборной Египта, которая готовится к старту Кубка Африки.

Салах, как и японец Ватару Эндо, точно пропустят матч Кубка Англии против «Арсенала» (7 января), оба полуфинальных матча Кубка лиги против «Фулхэма» (10 и 24 января) и игру АПЛ с «Борнмутом» (21 января), а участие в дальнейших поединках будет зависеть от выступления сборных Египта и Японии на Кубках Африки и Азии.

В общей сложности, игроки рискуют пропустить целых 8 матчей.