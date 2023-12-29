Эмери рассказал о планах на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Астон Виллы»поделился своими ожиданиями от открытия зимнего трансферного периода.

«Мы анализируем и встречаемся со спортивным директором и руководством клуба, обсуждаем, как мы можем что-то улучшить и изменить в составе.

"Может быть, мы что-то изменим, но не на 100 процентов. Мы будем начеку, если у кого-то из игроков появится возможность пополнить наш состав. Но мы и так получаем хорошие результаты, хорошую приверженность и конкурентные структуры. Я не знаю, сможем ли мы это сделать, чтобы оформить какие-либо трансферы", — цитирует Эмери Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После первого круга "Астон Вилла" идет на третьем месте в АПЛ с 39 очками. В следующем туре 30 декабря она примет на своем поле "Бернли".