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    Эмери рассказал о планах на зимнее трансферное окно

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился своими ожиданиями от открытия зимнего трансферного периода.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Мы анализируем и встречаемся со спортивным директором и руководством клуба, обсуждаем, как мы можем что-то улучшить и изменить в составе.

    "Может быть, мы что-то изменим, но не на 100 процентов. Мы будем начеку, если у кого-то из игроков появится возможность пополнить наш состав. Но мы и так получаем хорошие результаты, хорошую приверженность и конкурентные структуры. Я не знаю, сможем ли мы это сделать, чтобы оформить какие-либо трансферы", — цитирует Эмери Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    После первого круга "Астон Вилла" идет на третьем месте в АПЛ с 39 очками. В следующем туре 30 декабря она примет на своем поле "Бернли".

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