Артета: «Арсенал» в матче с «Вест Хэмом» доминировал в течение 100 минут

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал неожиданное поражение от(0:2) в 19-м туре чемпионата Англии.

«Поздравляю "Вест Хэм" и хвалю своих игроков. Если посмотреть на то, сколько моментов мы создавали в этом матче, результат разочаровывает. Хотя они лучше действовали в штрафной.

Сейчас в раздевалке трудная ситуация, но у нас есть еще одна игра через 72 часа. Это футбол, нам нужно совершенствоваться в определённых областях.

Мы доминировали в течение 100 минут. У нас есть, игроки, которых я люблю больше всего. Что нам нужно сделать, так это создавать более опасные моменты, обрести больше уверенности и тренироваться.

В эпизоде с первым голом я не видел, вышел ли мяч за лицевую. Говорят, что он не вышел полностью. Жаль, что с теми технологиями, которые у нас есть, мы не можем сказать об этом с уверенностью», — приводит слова испанского специалиста BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 19 туров.