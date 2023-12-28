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    Transfermarkt назвал 10 самых дорогих вратарей мира

    Футбол
    Популярный портал Transfermarkt на своем сайт составил топ-10 самых дорогих голкиперов мира после очередного масштабного обновления.

    Диогу Кошта
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    Диогу Кошта

    На первом месте находится вратарь «Порту» Диогу Кошта, трансферная стоимость которого составляет € 45 млн.

    Топ-10 самых дорогих голкиперов мира:
    • 1. Диогу Кошта («Порту», € 45 млн).
    • 2. Мик Меньян («Милан», € 45 млн).
    • 3. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», € 40 млн).
    • 4. Грегор Кобель («Боруссия» Д, € 40 млн).
    • 5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», € 40 млн).
    • 6. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», € 40 млн).
    • 7. Давид Райя («Арсенал», € 35 млн).
    • 8. Ян Облак («Атлетико» М, € 35 млн).
    • 9. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», € 35 млн).
    • 10. Тибо Куртуа («Реал», € 35 млн).
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