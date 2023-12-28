Transfermarkt назвал 10 самых дорогих вратарей мира

Диогу Кошта Фото: globallookpress.com
На первом месте находится вратарь «Порту» Диогу Кошта, трансферная стоимость которого составляет € 45 млн.
Топ-10 самых дорогих голкиперов мира:
- 1. Диогу Кошта («Порту», € 45 млн).
- 2. Мик Меньян («Милан», € 45 млн).
- 3. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», € 40 млн).
- 4. Грегор Кобель («Боруссия» Д, € 40 млн).
- 5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», € 40 млн).
- 6. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», € 40 млн).
- 7. Давид Райя («Арсенал», € 35 млн).
- 8. Ян Облак («Атлетико» М, € 35 млн).
- 9. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», € 35 млн).
- 10. Тибо Куртуа («Реал», € 35 млн).