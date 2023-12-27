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    Хёйлунн: Сейчас я самый счастливый человек на свете

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн высказался о матче 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Манкунианцы одолели соперника со счетом 3:2.

    Расмус Хёйлунн
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    Расмус Хёйлунн

    «Прошло много времени в ожидании первого гола в АПЛ, но да, я очень счастлив. Сейчас я самый счастливый человек на свете. Это можно увидеть по празднованию.

    Гарначо сказал, что мы верили в себя до самого конца и сегодня одержали победу. Как уже сказал тренер, я забил несколько голов в Лиге чемпионов, но, конечно, прошло некоторое время, прежде чем я забил в АПЛ . Надеюсь, что смогу продолжить», — приводит слова форварда Amazon Prime.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и идет шестым в таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 39 очками находится на третьем месте.

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