Официально: Элмас стал игроком «РБ Лейпциг»

Полузащитникперешел в

24-летний македонец подписал контракт до конца сезона-2027/28. Он присоединится к новому клубу 1 января, информирует пресс-служба немецкого клуба.

«Для меня это абсолютная мечта — перейти в Бундеслигу и теперь играть за "РБ Лейпциг". Клуб играет с особой тактикой: частыми контратаками, быстрым темпом и большой атакующей мощью — это мне идеально подходит.

Команда зарекомендовала себя как абсолютный топ-клуб Бундеслиги, а также за очень короткое время стала популярным клубом в Европе», — сказал Элмас после подписания контракта.