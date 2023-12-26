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    «Манчестер Сити» может подписать лидера «Жироны»

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    Атакующий полузащитник «Жироны» Савио может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Савио
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    Савио

    У «Манчестер Сити», который является главным проектом City Football Group, будет приоритетное право подписания бразильского футболиста.

    «Жирона», как и «Ман Сити», тоже является частью City Football Group.

    По данным источника, клубы английской Премьер-лиги и Бундеслиги предлагают за 19-летнего вингера 30 миллионов евро, но игрок, скорее всего, перейдет в «Ман Сити».

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    • Также отмечается, что Савио завершит сезон в «Жироне», которая после 18 туров делит с «Реалом» первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

    Transfermarkt оценивает стоимость Савио в 30 миллионов евро. В текущем чемпионате Испании он провел 18 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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