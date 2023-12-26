Головин: Жду Чалова во Франции, он бы смог заиграть в Лиге 1

Российский полузащитникоценил игру нападающего. Игрок французского клуба уверен, что форвард армейцев способен заиграть в Лиге 1.

«Приглашаю ли я Чалова в "Монако"? Я не могу его взять, привезти сюда. Не от меня зависит. Я был бы рад, если бы он приехал.

Соответствует ли его уровень чемпионату Франции? Честно думаю, что да, он бы смог. Понятно, что в начале ему бы пришлось тяжело в начале, пришлось бы адаптироваться. Жду Чалова во Франции, 100 процентов», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

В нынешнем сезоне Чалов провел 18 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Ранее Головин ответил на вопрос о возможном получении французского паспорта.