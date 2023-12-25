Саутгейт заявил, что может выдержать все, что угодно после работы главным тренером сборной Англии

Главный тренер сборной Англиивысказался о том, насколько тяжело работать в национальной команде.

«Я помню, как разговаривал с Жозе Моуринью, когда тот был в "Манчестер Юнайтед", и он сказал: "Знаешь, когда ты справишься с нынешней твоей ролью, то сможешь сделать что угодно".

Я подумал: "Возможно, так и есть". Но спустя семь лет я понимаю, что это определенно точно.

"Нравится ли мне быть главным тренером сборной Англии? Хороший вопрос. Мне нравится моя работа, потому что я работаю рядом с хорошими людьми.

У нас есть игроки, которые нам очень нравятся. Они отзывчивы, они хотят становиться лучше. Мы работаем с лучшими игроками, так что это привилегия. И победы в крупных матчах, конечно, доставляют удовольствие", — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

Напомним, что специалист возглавил сборную Англии в 2016-м году. На ЧМ-2018 Англия заняла 4-е место, а на чемпионате Европы 2020-го года национальная команда дошла до финала.