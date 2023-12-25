ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айван Тоуни — форвард «Брентфорда»Трансферный дайджест. 19 — 25 декабря
  • 16:54
    • ЦСКА обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
  • 15:27
    • Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили более 1,5 млн человек
  • 15:15
    • «Спартак» объявил о возрождении второй команды
  • 14:30
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 14:20
    • «Амур» разгромил «Нефтехимик» благодаря хет-трику Барулина
    Все новости спорта

    Саутгейт заявил, что может выдержать все, что угодно после работы главным тренером сборной Англии

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о том, насколько тяжело работать в национальной команде.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я помню, как разговаривал с Жозе Моуринью, когда тот был в "Манчестер Юнайтед", и он сказал: "Знаешь, когда ты справишься с нынешней твоей ролью, то сможешь сделать что угодно".

    Я подумал: "Возможно, так и есть". Но спустя семь лет я понимаю, что это определенно точно.

    "Нравится ли мне быть главным тренером сборной Англии? Хороший вопрос. Мне нравится моя работа, потому что я работаю рядом с хорошими людьми.

    У нас есть игроки, которые нам очень нравятся. Они отзывчивы, они хотят становиться лучше. Мы работаем с лучшими игроками, так что это привилегия. И победы в крупных матчах, конечно, доставляют удовольствие", — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

  • Евро-2024: Кто легко выйдет из группы, а какие топ-сборные в опасности?
  • Изучаем результаты жеребьевки группового этапа чемпионата Европы в Германии
  • 03/12/2023

    • Напомним, что специалист возглавил сборную Англии в 2016-м году. На ЧМ-2018 Англия заняла 4-е место, а на чемпионате Европы 2020-го года национальная команда дошла до финала.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» едет в Новосибирск исключительно за победой
  • «Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ньюкасл» одолеет «Ноттингем Форест», а «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» обменяются голами
  • Экспресс дня 26 декабря. Прогноз и ставки
  • 3.97
    •
  • «Спартак» готовит очередной мастер-класс в нападении?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  3.97
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Асколи — Читаделла
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фералписало — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Денвер — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры