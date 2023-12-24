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    Нуну Эшпириту Санту: Мы разочарованы, опечалены, расстроены и злы из-за многих вещей, которые произошли в игре

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    Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:3).

    Нуну Эшпириту Санту
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    Нуну Эшпириту Санту

    «Мы разочарованы, опечалены, расстроены и злы из-за многих вещей, которые произошли в игре. Не самый удачный момент.

    Я смотрел это снова и снова и до сих пор не могу этого понять. Это ошибка, думаю, судье следовало уделить больше времени VAR, чтобы получить совет. Мы и наши болельщики заслуживаем большего уважения, это несправедливо. Нога Вилли Боли под ногой игрока "Борнмута". Это плохое решение для нас как для клуба, и особенно для наших болельщиков — они заслуживают большего уважения.

    В первом тайме, когда мы остались вдесятером, команда боролась изо всех сил, но после перерыва реакция была удивительной, фантастической. Но мы не можем пропускать такие лёгкие голы, так что нам нужно над этим поработать. Мы должны усилить каждый аспект нашей игры. Но чувство, которое мы испытываем прямо сейчас, — это разочарование по поводу принятого решения и результата. Мы должны немедленно прийти в норму», — приводит слова Эшпириту Санту ВВС.

    После этого матча «Борнмут» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе. «Ноттингем Форест» располагается на 17-й позиции (14 баллов).

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