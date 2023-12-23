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    «Вулверхэмптон» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 18-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Челси»

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    «Вулверхэмптон» в рамках 18-го тура чемпионата Англии на своем поле сыграет с «Челси». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» идут на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 19 очков в 17-ти матчах. На счету команды 5 побед, 4 ничьих и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 21:29.

    Команда Гари О’Нила крупно уступила в прошлом туре «Вест Хэму» на выезде (0:3), не сумев выиграть во втором матче подряд.

    До этого «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1) и с минимальным счетом одолел «Бёрнли» (1:0).

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    «Челси»

    Лондонский клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка в 17-ти матчах. На счету «Челси» 6 побед, 4 ничьи и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 28:26.

    В начале недели «синие» пробились в полуфинал Кубка английской лиги, одолев на стадии 1/4 финала «Ньюкасл». Подопечные Маурисио Почеттино сравняли счет на 92-й минуте встречи (1:1), а серии пенальти оказались точнее своего соперника.

    В крайнем туре АПЛ «Челси» также одержал победу. Матч на «Стэмфорд Бридж» против «Шеффилд Юнайтед» завершился победой лондонской команды со счетом 2:0. Голами в составе «синих» отличились Палмер и Джексон.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 3:0 в Лондоне и 1:0 в Вулверхэмптоне. Всего в 10-ти последних матчах на счету каждой из команд по 3 победы и еще четырежды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Челси» с коэффициентом 2.09.

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