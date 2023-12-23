«Вулверхэмптон» в рамках 18-го тура чемпионата Англии на своем поле сыграет с «Челси». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Вулверхэмптон»

«Волки» идут на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 19 очков в 17-ти матчах. На счету команды 5 побед, 4 ничьих и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 21:29.

Команда Гари О’Нила крупно уступила в прошлом туре «Вест Хэму» на выезде (0:3), не сумев выиграть во втором матче подряд.

До этого «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1) и с минимальным счетом одолел «Бёрнли» (1:0).

«Челси»

Лондонский клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка в 17-ти матчах. На счету «Челси» 6 побед, 4 ничьи и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 28:26.

В начале недели «синие» пробились в полуфинал Кубка английской лиги, одолев на стадии 1/4 финала «Ньюкасл». Подопечные Маурисио Почеттино сравняли счет на 92-й минуте встречи (1:1), а серии пенальти оказались точнее своего соперника.

В крайнем туре АПЛ «Челси» также одержал победу. Матч на «Стэмфорд Бридж» против «Шеффилд Юнайтед» завершился победой лондонской команды со счетом 2:0. Голами в составе «синих» отличились Палмер и Джексон.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 3:0 в Лондоне и 1:0 в Вулверхэмптоне. Всего в 10-ти последних матчах на счету каждой из команд по 3 победы и еще четырежды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Челси» с коэффициентом 2.09.