Пиоли: К сожалению, позволили «Салернитане» поверить в себя

Наставник «Милана»высказался о результате матча Серии А с «Салернитаной». Игра закончилась вничью 2:2.

«Мы совершаем небольшие ошибки, которые дорого обходятся и плохо сказываются на уверенности. Единственный положительный момент — реакция игроков. Мы показали характер, желание бороться за победу до последнего.

Если учесть все голевые моменты, которые у нас были, мы могли забивать четыре или пять раз. К сожалению, по ходу матча мы позволили "Салернитане" поверить в себя и перевернуть игру. Мы не должны позволять себе подобного, если хотим быть великой командой», — приводит слова Пиоли DAZN.

«Милан» идет третьим в таблице чемпионата Италии. Клуб набрал 33 очка в 17 играх.

Календарь и таблица Серии А

«Салернитана» (9) находится на последнем, 20-м месте.