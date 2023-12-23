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    Пиоли: К сожалению, позволили «Салернитане» поверить в себя

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Салернитана
    Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался о результате матча Серии А с «Салернитаной». Игра закончилась вничью 2:2.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы совершаем небольшие ошибки, которые дорого обходятся и плохо сказываются на уверенности. Единственный положительный момент — реакция игроков. Мы показали характер, желание бороться за победу до последнего.

    Если учесть все голевые моменты, которые у нас были, мы могли забивать четыре или пять раз. К сожалению, по ходу матча мы позволили "Салернитане" поверить в себя и перевернуть игру. Мы не должны позволять себе подобного, если хотим быть великой командой», — приводит слова Пиоли DAZN.

    «Милан» идет третьим в таблице чемпионата Италии. Клуб набрал 33 очка в 17 играх.

    Календарь и таблица Серии А

    «Салернитана» (9) находится на последнем, 20-м месте.

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