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  • 17:03
    • «Спартак» назначил нового спортивного директора
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    «Спартак» назначил нового спортивного директора

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    Ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал назначен на должность спортивного директора московского «Спартака».

    Томаш Амарал
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    Томаш Амарал

    «Добро пожаловать в "Спартак", Томаш!» — сообщил официальный сайт красно-белых.

    К своей должности португалец приступит сразу после нового года. Нынешний спортивный директор Пол Эшуорт будет переведен на пост технического директора.

  • «Спартак» сам отказался от кандидатуры Рибалты на пост спортивного директора
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    • Напомним, что на должность спортивного директора московского «Спартака» претендовали два человека: Томаш Амарал и Хавьер Рибалта. Кандидатуру испанца отклонил совет директоров московского клуба, который оказался не согласен с его проектом.

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    Также стоит добавить, что новый спортивный директор теперь будет решать судьбу нынешнего главного тренера Гильермо Абаскаля.

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