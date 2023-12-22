«Спартак» назначил нового спортивного директора

Ведущий скаут «Бенфики»назначен на должностьмосковского «Спартака».

«Добро пожаловать в "Спартак", Томаш!» — сообщил официальный сайт красно-белых.

К своей должности португалец приступит сразу после нового года. Нынешний спортивный директор Пол Эшуорт будет переведен на пост технического директора.

Напомним, что на должность спортивного директора московского «Спартака» претендовали два человека: Томаш Амарал и Хавьер Рибалта. Кандидатуру испанца отклонил совет директоров московского клуба, который оказался не согласен с его проектом.

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Также стоит добавить, что новый спортивный директор теперь будет решать судьбу нынешнего главного тренера Гильермо Абаскаля.