«Спартак» сам отказался от кандидатуры Рибалты на пост спортивного директора

не будет работать в московском, так как клуб не устроила его концепция.

«Спартак» сам отказался от сотрудничества с Рибалтой. У клуба есть желание назначить спортивным директором человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником«, — добавил источник "Чемпионата".

Испанец Хавьер Рибалта, ранее работавший на должности спортивного директора в петербургском "Зените", был готов занять аналогичный пост в московском "Спартаке" и согласился с проектом клуба, но руководство "красно-белых" приняло решение отказаться от его кандидатуры.

Напомним, Хавьер Рибалта считался одним из основных кандидатов на должность спортивного директора в "Спартаке" наряду с ведущим скаутом "Бенфики" Томашем Амаралом.