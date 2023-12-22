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    «Спартак» сам отказался от кандидатуры Рибалты на пост спортивного директора

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    Хавьер Рибалта не будет работать в московском «Спартаке», так как клуб не устроила его концепция.

    Хавьер Рибалта и Сергей Семак
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    Хавьер Рибалта и Сергей Семак

    «Спартак» сам отказался от сотрудничества с Рибалтой. У клуба есть желание назначить спортивным директором человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником«, — добавил источник "Чемпионата".

    Испанец Хавьер Рибалта, ранее работавший на должности спортивного директора в петербургском "Зените", был готов занять аналогичный пост в московском "Спартаке" и согласился с проектом клуба, но руководство "красно-белых" приняло решение отказаться от его кандидатуры.

    Напомним, Хавьер Рибалта считался одним из основных кандидатов на должность спортивного директора в "Спартаке" наряду с ведущим скаутом "Бенфики" Томашем Амаралом.

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