«Оренбург» проведет три сбора в Турции

будет готовиться ко второй части сезона в сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» выйдут из отпуска 10 января.

Первый сбор уральского клуба пройдет с 11 по 24 января, второй запланирован на 28 января — 9 февраля, а третий — на 13-23 февраля.

За это время «Оренбург» планирует провести шесть контрольных матчей. Соперники станут известны позднее.

26 февраля команда Давида Деограсии вернется в Оренбург и на стадионе «Газовик» продолжит подготовку к возобновлению сезона.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.