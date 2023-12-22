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    «Оренбург» проведет три сбора в Турции

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    «Оренбург» будет готовиться ко второй части сезона в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    Футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» выйдут из отпуска 10 января.

    Первый сбор уральского клуба пройдет с 11 по 24 января, второй запланирован на 28 января — 9 февраля, а третий — на 13-23 февраля.

    За это время «Оренбург» планирует провести шесть контрольных матчей. Соперники станут известны позднее.

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    • 26 февраля команда Давида Деограсии вернется в Оренбург и на стадионе «Газовик» продолжит подготовку к возобновлению сезона.

    «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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