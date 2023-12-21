Орлов ответил, почему Кузяев перешел в «Гавр»

Комментаторпрокомментировал уходиз «Зенита». Футболист выступает за французский

«Конечно, сказывается уход Кузяева. Он и справа играл (даже правым защитником), и в середине поля. Мне кажется, Далер считал себя недооцененным в "Зените", поэтому и уехал в "Гавр".

Слишком много фанфар было в адрес бразильцев, а Кузяев оставался в тени. Но как он играл между линиями, как открывался! Просто потрясающе. Такого футболиста сейчас в команде Семака просто нет. Мостовой так не умеет, не ныряет между первой и второй линиями», — цитирует Орлова «СЭ».