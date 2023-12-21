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    «Лион» одержал третью победу подряд, «Монпелье» и «Марсель» сыграли вничью

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    Подошли к концу еще две встречи французской Лиги 1.

    Капитан «Лиона» Александр Ляказетт
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    Капитан «Лиона» Александр Ляказетт

    «Лион» на своем поле одержал непростую победу над «Нантом» со счетом 1:0. Это третья победа кряду «ткачей» под руководством нового главного тренера.

    Единственный мяч на 49-й минуте забил Александр Ляказетт. Также стоит отметить, что «Лион» доигрывал матч вдесятером после удаления экс-защитника «Зенита» Деяна Ловрена.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Нант 1:0
    Гол: 1:0 Александр Ляказетт (49') Лион: Антони Лопеш, Деян Ловрен, Дуйе Чалета-Цар, Клинтон Мата, Николас Тальяфико, Максанс Какере, Корентин Толиссо, Райан Шерки (Саэль Кумбеди, 88'), Александр Ляказетт (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 88'), Jake O'Brien, Ernest Nuamah (Тино Кадевере, 82') Нант: Дуглас, Альбан Лафон, Жан-Кевин Дюверн (Кадер Бамба, 74'), Жан-Шарль Кастеллетто, Эрай Джёмерт, Фабьен Сентонс (Маркус Коко, 46'), Флоран Молле, Педро Чиривелья (Мусса Сиссоко, 70'), Маттис Аблин (Мостафа Мохамед, 46'), Моузес Саймон, Кентен Мерлен Предупреждения: Фабьен Сентонс (8'), Жан-Кевин Дюверн (31'), Николас Тальяфико (90 + 8') Удаление: Деян Ловрен (84')

    В параллельной встрече «Монпелье» и «Монако» не смогли выявить сильнейшего — 1:1.

    В составе хозяев отличился молодой полузащитник Халед Фаяд. В команде Гаттузо единственный гол забил Жереми Верету.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Марсель 1:1
    Голы: 1:0 Халил Файад (14'), 1:1 Жордан Верету (52') Предупреждения: Кристофер Жюльен (44'), Самуэль Жиго (55')

    Чемпионат Франции теперь уходит на зимнюю паузу.

    Календарь и таблица Лиги 1

    18-й тур начнется 14 января 2024 года.

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