«Лион» одержал третью победу подряд, «Монпелье» и «Марсель» сыграли вничью

Капитан «Лиона» Александр Ляказетт Фото: globallookpress.com
«Лион» на своем поле одержал непростую победу над «Нантом» со счетом 1:0. Это третья победа кряду «ткачей» под руководством нового главного тренера.
Единственный мяч на 49-й минуте забил Александр Ляказетт. Также стоит отметить, что «Лион» доигрывал матч вдесятером после удаления экс-защитника «Зенита» Деяна Ловрена.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Нант 1:0
Гол: 1:0 Александр Ляказетт (49') Лион: Антони Лопеш, Деян Ловрен, Дуйе Чалета-Цар, Клинтон Мата, Николас Тальяфико, Максанс Какере, Корентин Толиссо, Райан Шерки (Саэль Кумбеди, 88'), Александр Ляказетт (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 88'), Jake O'Brien, Ernest Nuamah (Тино Кадевере, 82') Нант: Дуглас, Альбан Лафон, Жан-Кевин Дюверн (Кадер Бамба, 74'), Жан-Шарль Кастеллетто, Эрай Джёмерт, Фабьен Сентонс (Маркус Коко, 46'), Флоран Молле, Педро Чиривелья (Мусса Сиссоко, 70'), Маттис Аблин (Мостафа Мохамед, 46'), Моузес Саймон, Кентен Мерлен Предупреждения: Фабьен Сентонс (8'), Жан-Кевин Дюверн (31'), Николас Тальяфико (90 + 8') Удаление: Деян Ловрен (84')
В параллельной встрече «Монпелье» и «Монако» не смогли выявить сильнейшего — 1:1.
В составе хозяев отличился молодой полузащитник Халед Фаяд. В команде Гаттузо единственный гол забил Жереми Верету.
Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье — Марсель 1:1
Голы: 1:0 Халил Файад (14'), 1:1 Жордан Верету (52') Предупреждения: Кристофер Жюльен (44'), Самуэль Жиго (55')
Чемпионат Франции теперь уходит на зимнюю паузу.
18-й тур начнется 14 января 2024 года.