Тикнизян рассказал, как принималось решение выступать за сборную Армении

Защитникрассказал о том, как главный тренер национальной команды Россииповлиял на решение игрока выбрать сборную Армении.

«Я не разговаривал с Карпиным. Мой агент и хороший друг Саша Клюев разговаривал с Валерием Георгиевичем насчет меня. И тот отвечал ему, что пусть парень терпит, пока возраст позволяет, пусть себя проявляет, если будет заслуживать, то я его вызову.

В тот момент, когда мне показалось, что я действительно заслужил хотя бы попадания в расширенный список, меня не включили, и мы с Сашей договорились, что окей, давай мы до лета потерпим. Но я не смог терпеть, и я в январе этого года принял решение выступать за сборную Армении», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

Напомним, что защитник принял участие в 8-и матчах за сборную Армении в квалификации чемпионата Европы, в которых забил гол и сделал голевую передачу.