Форвард «Штутгарта» зимой может перейти в «Милан»

Итальянскийзаинтересован в нападающем «Штутгарта»и готов сделать ему предложение о переходе в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazetta dello Sport.

Сенегалец считается главным кандидатом на усиление россонери в атакующей линии. Основным фактором перехода являются высокая результативность Гирасси в этом сезоне и не очень большая сумма отступных — € 17,5 млн.

В данный момент «Милан» готовит трансферное предложение «Штутгарту» и ждет ответа от самого игрока.

Серу Гирасси стал футболистом «Штутгарта» в 2022 году. В этом сезоне он провел за свой клуб 15 матчей, забил 18 голов. Его контракт со швабами действует до лета 2026 года. Другим претендентом на сенегальца является «Манчестер Юнайтед».