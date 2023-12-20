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    Форвард «Штутгарта» зимой может перейти в «Милан»

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    Итальянский «Милан» заинтересован в нападающем «Штутгарта» Серу Гирасси и готов сделать ему предложение о переходе в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazetta dello Sport.

    Серу Гирасси
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    Серу Гирасси

    Сенегалец считается главным кандидатом на усиление россонери в атакующей линии. Основным фактором перехода являются высокая результативность Гирасси в этом сезоне и не очень большая сумма отступных — € 17,5 млн.

    В данный момент «Милан» готовит трансферное предложение «Штутгарту» и ждет ответа от самого игрока.

    Серу Гирасси стал футболистом «Штутгарта» в 2022 году. В этом сезоне он провел за свой клуб 15 матчей, забил 18 голов. Его контракт со швабами действует до лета 2026 года. Другим претендентом на сенегальца является «Манчестер Юнайтед».

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