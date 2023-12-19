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    «Челси» — «Ньюкасл». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Ньюкаслом»

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    «Челси» — «Ньюкасл»
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    «Челси» — «Ньюкасл»
    Сегодня «Челси» и «Ньюкасл» разыграют между собой путевку в полуфинал Кубка английской лиги. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    «Челси» стартовал со 2-го раунда в этом турнире, обыграв на пути к четвертьфиналу трех соперников. На первом этапе подопечные Маурисио Почеттино выбили из соревнования «Уимблдон» (2:1), а затем всухую обыграли «Брайтон» (1:0) и «Блэкберн» (2:0) соответственно.

    В прошлом розыгрыше Кубка английской лиги «Челси» вылетел на первой же для себя стадии. В соперниках лондонской команды был «Манчестер Сити» и победа осталась за «горожанами» (2:0).

    «Челси» находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 22 очка в 17-ти матчах. В крайнем туре «синие» со счетом 2:0 взяли верх над «Шеффилд Юнайтед».

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    «Ньюкасл»

    В прошлом розыгрыше турнира «Ньюкасл» дошел до финала, но так и не смог взять трофей, уступив в решающем матче «Манчестер Юнайтед» (0:2).

    «Сороки» встретились с «красными дьяволами» и в новом сезоне кубка, выбив манкунианцев на предыдущей стадии. Матч 1/8 финала завершился крупной гостевой победой «Ньюкасла» со счетом 3:0. Ранее подопечные Эдди Хау обыграли еще один клуб из Манчестера — «Манчестер Сити» (1:0).

    В чемпионате Англии «Ньюкасл» идет на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков в 17-ти матчах. В крайнем туре АПЛ «сороки» с разгромным счетом обыграли дома «Фулхэм» (3:0).

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах на счету «Челси» 6 побед, «Ньюкасл» праздновал успех в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино:

    — «Это важное соревнование, которое было одной из наших целей и остается ей до сих пор. Завтра предстоит важная игра, и нам предстоит встретиться с отличной командой. Конечно, я хочу выиграть трофей здесь, в Англии, с "Челси", если у нас будет такая возможность. Мое желание — побеждать, и это возможно.

    Мы должны уважать наших соперников, против "Ньюкасла" будет трудно, и мы должны заслужить выход в следующую стадию».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Ньюкасл» с коэффициентом 4.05.

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